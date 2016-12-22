В Генштабе заявили о создании самодостаточной группировки войск в Крыму

В Крыму создана самодостаточная группировка войск, включающая военно-морскую базу, армейский корпус, авиационную дивизию и противовоздушную дивизию. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов в ходе заседания ведомства.
По его словам, в Черноморский флот включили шесть подводных лодок, фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», вооруженные крылатыми ракетами «Калибр», и три дивизиона береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».
Всего за пять лет в Южном военном округе были сформированы общевойсковая армия, две мотострелковые дивизии, ракетная бригада и бригада армейской авиации. Герасимов подчеркнул, что Каспийская флотилия также была усилена ракетными кораблями «Дагестан» и тремя малыми ракетными кораблями с крылатыми ракетами «Калибр».
В конце октября директор Росгвардии Виктор Золотов заявил о создании нового воинского соединения — морской бригады для охраны моста через Керченский пролив. Новое соединение также войдет в группировку войск Южного военного округа.