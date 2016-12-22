В Шотландии эвакуировали здание парламента

В Эдинбурге прошла экстренная эвакуация людей из здания парламента Шотландии, говорится в Twitter законодательного органа.

Парламентарий от Лейбористской партии Джон Эрскин опубликовал в Twitter сообщение, в котором утверждает, что причиной эвакуации стали три пакета с неизвестным белым веществом. После того как один из них был вскрыт, в здании объявили тревогу. По словам Эрскина, для проверки в парламент были вызваны полиция и пожарные.

Очевидцы сообщают, что здание парламента в районе Холируд оцеплено экстренными службами.

В начале октября на станции метро Angel в Лондоне был обнаружен подозрительный пакет. Полиция решила произвести его контролируемый подрыв, после чего движение поездов было возобновлено.