Главу банка в Северной Осетии арестовали за незаконное обналичивание

В Северной Осетии суд вынес решение об аресте главы местного филиала Россельхозбанка. Его обвиняют в незаконном обналичивании средств предпринимателей, говорится в сообщении регионального управления СКР.

По данным следствия, глава филиала банка договорился о незаконном сотрудничестве с двумя предпринимателями. «Согласно достигнутой договоренности директор банка обеспечивал беспрепятственное осуществление незаконных банковских операций по расчетному счету ООО «Сармат» открытому в АО «Россельхозбанк», а один из предпринимателей подыскивал физических лиц, через расчетные счета которых производилось обналичивание денежных средств», — сообщили в СКР. Таким образом с марта по апрель им удалось обналичить 45 млн руб.

Правоохранительные органы задержали их 2 ноября. В задержании принимали участие сотрудники СКР и УФСБ. По ходатайству следствия глава филиала банка был отправлен под стражу, а предприниматели помещены под домашний арест.