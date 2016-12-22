В Киеве отказались уволить главу МВД Авакова после «дела рюкзаков»

Верховная рада не поддержала отставку главы МВД Украины Арсена Авакова после обвинения его сына Александра Авакова в закупке рюкзаков для ведомства по завышенной цене. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«За» отставку проголосовал лишь 31 депутат (при необходимом минимуме в 226 голосов), «против» — 102 парламентария.

31 октября сообщалось, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в ходе обысков задержали Александра Авакова, а также бывшего замминистра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и представителя фирмы — победителя тендера.

Их подозревают по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, подозреваемые в 2015 году закупили рюкзаки для МВД по завышенной цене. Таким образом бюджету Украины был нанесен ущерб на 14 млн грн. В свою очередь Арсен Аваков заверил, что его сын «не имел ни копейки денег из бюджета Украины».

Депутат от фракции «Всеукраинское объединение «Батькивщина» Игорь Луценко призвал на время отстранить Арсена Авакова от должности до окончания расследования.

Аваков занимает должность главы МВД с февраля 2014 года.