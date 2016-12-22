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Табачную фабрику в Моршанске заподозрили в неуплате 1,5 млрд руб. налогов
Общество, 15:06
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Табачную фабрику в Моршанске заподозрили в неуплате 1,5 млрд руб. налогов

В Тамбовской области в отношении ​главы ОАО «Моршанская табачная фабрика» возбуждено уголовное дело о неуплате налогов, говорится в сообщении Следственного комитета (СКР).

Уголовное дело было возбуждено по п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации). Следователи полагают, что глава предприятия в период с 2015 по 2016 год предоставлял налоговым органам заведомо ложные сведения об объемах произведенной и реализованной продукции. Неучтенными оказались более 3 млн пачек продукции. «Таким образом, в результате указанных преступных действий не исчислен и не уплачен акциз на табачные изделия и НДС в общем размере более 1,5 млрд руб.», — пояснили в СКР. Уточняется, что подозреваемый уже находится под домашним арестом.

В ведомстве заметили, что гендиректор фабрики уже является фигурантом уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов с 2010 по 2014 год.

Ранее областное следственное управление управление СКР сообщило передаче в суд материалов дела о неуплате налогов в период с 2010 по 2011 год, согласно которому подозреваемый скрыл более 100 млн руб. налогов. Для возмещения причиненного ущерба на имущество фабрики был наложен арест.

Как отмечал портал «Твой Тамбов», генерального директора табачного предприятия зовут Андрей Метальников.

Еще одно дело, связанное с неуплатой налогов, касается депутата Моршанского городского совета Олега Барова, который предложил фабрике помощь в сокрытии налогов. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

«В июле 2016 года в ходе неоднократных личных встреч Баров убеждал руководителя предприятия, что имеет возможность при помощи личных связей в государственных органах решить вопрос об уменьшении суммы налогов до 1,1 млрд руб. Решить проблему, со слов депутата, возможно было за €5 млн, которые следовало передать Барову лично», — сообщает ведомство. Баров был задержан в момент получения €5 млн от руководства предприятия.

Теги: табак , Налоги , Моршанск
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