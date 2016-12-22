Пожарные назвали тлеющий кабель причиной задымления в аэропорту Внуково

Пожарные рассказали об источнике задымления в аэропорту Внуково — тлеющем кабеле в одном из служебных помещений. Об этом пресс-служба МЧС Москвы сообщила в своем Twitter.

Сообщение о задымлении поступило спасателям в 11:58. «В ходе разведки было установлено, что происходит тление кабеля на отметке -8», — сообщили в пресс-службе.

Задымление в московском аэропорту произошло в терминале А. Как рассказали РБК в МЧС, источник задымления был ликвидирован, эвакуировать людей из здания не пришлось. На работе аэропорта задымление не сказалось — Внуково работает в штатном режиме.

Как сообщает ТАСС, произошло замыкание проводки в зоне выдачи багажа.

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