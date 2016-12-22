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Песков заявил об уроне от недопуска российских спортсменов на Олимпиаду
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Песков заявил об уроне от недопуска российских спортсменов на Олимпиаду
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Песков заявил об уроне от недопуска российских спортсменов на Олимпиаду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ходе диалога с Международным олимпийским комитетом (МОК) будут решены все спорные вопросы и российские спортсмены смогут поехать на Олимпиаду 2018 года в Южной Корее. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Наши спортивные чиновники продолжают интенсивный диалог с МОК и его представителями, и мы надеемся, что взаимодействие с Международным олимпийским комитетом продолжится и все вопросы будут сняты», — заявил Песков.

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Представитель Кремля добавил, что не не хотел бы говорить о «худшем сценарии», связанном с неучастием сборной России в Играх, поскольку это нанесет «серьезный урон» всему олимпийскому движению.

Песков отказался комментировать публикации СМИ относительно запрета российским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года и исполнять национальный гимн. «Вряд ли уместно обмениваться через СМИ прогнозами тех или иных действий, тем более в том, что касается наших взаимоотношений с МОК», — подчеркнул он.

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Пресс-секретарь президента отметил, что стоящие на повестке вопросы, связанные с допингом, «никоим образом не свидетельствуют о том, что эти случаи связаны с какой-то государственной поддержкой».

В статье NYT от 6 ноября утверждалось, что ​МОК может запретить исполнять гимн России на церемонии открытия Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане в 2018 году. Также, по данным издания, к участию в церемонии не будут допущены российские спортсмены. Решение о допуске сборной должно быть принято 5 декабря 2017 года на собрании исполкома МОК.

5 ноября глава Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что Россия не рассматривает вариант выступления своей сборной на Олимпийских играх под нейтральным флагом. Кроме того, данную идею раскритиковал президент страны Владимир Путин. Он отметил, что допуск России до участия в турнире под нейтральным флагом, как и полный недопуск сборной, окажется «унижением для страны».

Теги: Владимир Путин , МОК , Олимпийские игры , Дмитрий Песков , Сборная России
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