СМИ сообщили об антитеррористической операции под Ниццей

Во французском департаменте Приморские Альпы, административным центром которого является Ницца, прошли задержания подозреваемых в причастности к подготовке террористических актов. Об этом сообщает радиостанция RTL. Всего были задержаны не менее шести человек.

Операцию проводило антитеррористическое управление полиции и французская контрразведка DGSI. Вычислить подозреваемых помогла их активность в социальных сетях, где они сообщали о своих намерениях совершить теракты. По данным источников RTL, речь не идет о четко спланированной атаке. Задержанные подозреваются лишь в намерении совершить теракты.

Le Parisien сообщает о том, что аресты также проводились в пригородах Парижа. Газета сообщает о семи задержанных в возрасте от 18 до 65. По данным газеты, расследование в отношении подозреваемых в преступном замысле велось с мая прошлого года. Их обвиняют в планировании теракта.

Летом 2016 года Ницца стала мишенью для атаки террористов. 14 июля грузовик наехал на толпу в курортном городе, в результате чего погибли 86 человек, более 100 получили ранения. Ответственность за совершение теракта взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».