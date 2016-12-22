СМИ сообщили об антитеррористической операции под Ниццей

Во французском департаменте Приморские Альпы, административным центром которого является Ницца, прошли задержания подозреваемых в причастности к подготовке террористических актов. Об этом сообщает радиостанция RTL. Всего были задержаны не менее шести человек.
Операцию проводило антитеррористическое управление полиции и французская контрразведка DGSI. Вычислить подозреваемых помогла их активность в социальных сетях, где они сообщали о своих намерениях совершить теракты. По данным источников RTL, речь не идет о четко спланированной атаке. Задержанные подозреваются лишь в намерении совершить теракты.
Le Parisien сообщает о том, что аресты также проводились в пригородах Парижа. Газета сообщает о семи задержанных в возрасте от 18 до 65. По данным газеты, расследование в отношении подозреваемых в преступном замысле велось с мая прошлого года. Их обвиняют в планировании теракта.
Летом 2016 года Ницца стала мишенью для атаки террористов. 14 июля грузовик наехал на толпу в курортном городе, в результате чего погибли 86 человек, более 100 получили ранения. Ответственность за совершение теракта взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».
Крупнейшие теракты во Франции за последние два года
13–14 ноября 2015 года
Париж и пригород Сен-Дени, погибли 130, ранены более 350 человек. Террористы произвели подрывы рядом со стадионом «Стад де Франс», в центре Парижа были обстреляны из автоматов несколько кафе, там же был захвачен концертный зал «Батаклан», куда на рок-концерт пришли 1,5 тыс. человек. Ответственность на себя взяла запрещенная группировка ИГ.
14 июля 2016 года
Наезд грузовика на толпу людей в Ницце. Погибли 86, ранены более 100 человек. Грузовой автомобиль на скорости 60–70 км/ч врезался в толпу, проехал почти 2 км по переполненной людьми набережной. За рулем грузовика находился 31-летний гражданин Туниса Мухамед Булел, он был застрелен полицейскими. Ответственность взяла на себя группировка ИГ.
26 июля 2016 года
Нападение на католическую церковь в Нормандии. Погиб один, ранен еще один человек. Злоумышленники захватили заложников, убили 84-летнего священника, ранив еще одного человека. Нападавшие были застрелены полицией. Ответственность за атаку на себя взяла группировка ИГ.
20 апреля 2017 года
Нападение на полицейских в центре Парижа. Погиб один, ранены два человека. На улице Елисейские Поля в центре Парижа автомобиль с преступниками остановился рядом с патрульной машиной, вышедший мужчина из автоматического оружия открыл огонь по полицейским, убив одного из них и ранив еще двоих. Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГ.