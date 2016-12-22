Из Турции в Россию вернули 15-летнюю школьницу

Российским властям удалось вернуть на родину из Турции 15-летнюю школьницу, которую в стране удерживал принявший ислам отец. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета (СКР).

В СКР сообщили, что она будет допрошена с участием педагогов и психолога. «В рамках расследования уголовного дела будут выясняться факт наличия или отсутствия преступления в отношении девочки, все обстоятельства выезда её в Турцию, условия проживания, отношения в семье и школе, круг общения, также будет исследована переписка в социальных сетях. Кроме того, следствием устанавливается, совершались ли в отношении нее преступления как на территории России, так и за границей», — сообщили в ведомстве.

По данным уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, Светланы Агапитовой, раньше девочка начала угрожать самоубийством, если ее не заберут у отца. Ее отец и мать некоторое время назад развелись, после чего отец принял ислам и уехал жить со второй семьей в Стамбул. После смерти матери школьница осталась с бабушкой в Санкт-Петербурге. Однако этим летом отец пригласил дочь приехать в Турцию в гости. Девочка согласилась.

«Раскол в семье произошел, когда отец Нади узнал, что воспитание дочери было слишком «свободным», которое привело к поведению, недопустимому, по мнению мужчины, для уважающей себя 15-летней девушки. Бабушка Нади признала свои педагогические упущения, обещала тщательнее следить за внучкой, больше внимания посвящать ее воспитанию, если отец разрешит Наде вернуться», — описывается ситуация на сайте омбудсмена. Отец не отпустил девочку на самолет домой и оставил в Турции.

В середине октября школьница сообщила родным, что ее избивают и стала угрожать самоубийством. После этого делом занялись российские власти и дипломаты в Турции. Представители посольства отправились в семью отца девочки. «Мужчина рассказал, что не ограничивает общение бабушки и внучки, но отдавать своего ребенка на воспитание тещи не планирует, поскольку считает, что та «не способна контролировать внучку в необходимой мере с учетом подросткового возраста». Он пояснил сотрудникам Генерального консульства, что собирает документы для поступления дочери в турецкую школу, и намеревается оформить ей там вид на жительство. Сама Надя призналась, что хочет в Россию, так как скучает по бабушке, но отрицала плохое к ней отношение и жестокость», — сообщила омбудсмен.

Тем временем, родные девочки прибыли в Турцию, 2 ноября встретили ее у школы и направились в российское посольство для получения убежища. После этого отец подал в суд иск о похищении его дочери.

Дело в отношении школьницы из Санкт-Петербурга находится на контроле у Следственного комитета. Следователями было возбуждено уголовное дело о покушении на доведение до самоубийства несовершеннолетней.