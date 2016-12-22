Sony отложила премьерный показ «Всех денег мира» с Кевином Спейси

Кинокомпания Sony Pictures отложила премьерный показ фильма «все деньги мира» на фестивале Американского института киноискусства после обвинений одного из главных героев киноленты Кевина Спейси в домогательствах. Об этом сообщает Associated Press.

В Sony пояснили свое решение тем, что «было бы неуместно отмечать праздник в это трудное время». Организаторы фестиваля поддержали решение кинокомпании.

Видео: Sony Pictures Entertainment / YouTube

Как отмечает агентство, фильм режиссера Ридли Скотта является одним из самых ожидаемых релизов осеннего киносезона — кинокритики ожидают выдвижения ленты на премию «Оскар». В Sony отметили при этом, что мировая премьера фильма — 22 декабря — остается неизменной.

«Фильм — это не работа одного человека. Есть более 800 других актеров, сценаристов, членов съемочной группы, которые работали, не покладая рук <...> Было бы большой несправедливостью наказывать всех за проступки одного актера фильма», — пояснили представители кинокомпании.

В России фильм выйдет в прокат в 2018 году.

Впервые Спейси был замешан в секс-скандале, когда актер Энтони Рэпп обвинил его в домогательствах. Последний заявил, что инцидент произошел в 1986 году, когда ему​ было 14 лет. Спейси ответил, что не помнит о таком случае, но принес свои извинения. Тогда же актер признался в своей гомосексуальности.

Впоследствии ряд обвинений продолжился, и о домогательствах со стороны актера заявили члены съемочной группы сериала «Карточный домик». В результате кинокомпания Netflix приостановила съемки и отстранила Спейси от работы в сериале.