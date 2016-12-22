Боевики атаковали телецентр в Кабуле

В столице Афганистана группа вооруженных людей атаковала телевизионную станцию. Об этом сообщает Reuters.

Видео: TOLOnews / YouTube

Атаке подверглась частная пуштуноязычная телестанция Shamshad TV. Как сообщает Tolonews, нападение произошло утром, в 10:45 по местному времени (8:45 мск). Террорист-смертник произвел самоподрыв у входа в телецентр. После этого группа вооруженных людей атаковала здание телестанции.

Точное число погибших пока неизвестно. По данным Tolonews, в результате атаки погиб по меньшей мере один человек, несколько человек ранены. В то же время Reuters со ссылкой на слова сотрудников телестанции сообщает о числе погибших от двух до пяти. Силы безопасности продолжают зачистку здания. Shamshad TV временно прекратило вещание.

Группировка «Талибан» (запрещена в России) опровергла свою причастность к нападению. Ответственность за атаку пока никто на себя не взял.

В конце октября в Кабуле и провинции Гур в центральной части страны подверглись атаке шиитские мечети. В результате погибли по меньшей мере 72 человека. Ответственность за атаку в Кабуле взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ).