В Канаде в результате перестрелки погиб полицейский
Общество, 10:28
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В Канаде в результате перестрелки погиб полицейский
В канадском городе Абботсфорде в результате перестрелки погиб полицейский. Об этом сообщает CBC News.
Как сообщил начальник местной полиции, офицер был убит при попытке задержания подозреваемого, который открыл огонь на стоянке торгового центра. В ходе перестрелки еще один полицейский получил ранения.
По словам очевидцев, злоумышленник пытался угнать один из автомобилей на парковке. Подозреваемым оказался 60-летний житель соседней провинции Альберта, при задержании он был ранен и вскоре госпитализирован.