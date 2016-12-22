В Канаде в результате перестрелки погиб полицейский

В канадском городе ​Абботсфорде в результате перестрелки погиб полицейский. Об этом сообщает CBC News.

Как сообщил начальник местной полиции, офицер был убит при попытке задержания подозреваемого, который открыл огонь на стоянке торгового центра. В ходе перестрелки еще один полицейский получил ранения.

По словам очевидцев, злоумышленник пытался угнать один из автомобилей на парковке. Подозреваемым оказался 60-летний житель соседней провинции Альберта, при задержании он был ранен и вскоре госпитализирован.