Власти Украины не пустили журналиста «РИА Новости» на территорию страны

Власти Украины не пустили на территорию страны журналиста «РИА Новости» Захара Виноградова. Как сообщает агентство, Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд журналисту на пять лет.
По данным Виноградова, его высадили из поезда Москва-Одесса в Конопте в 6:00 утра (7:00 по мск) при проверке документов. «Мне на 5 лет запрещен въезд на Украину. Это решение СБУ. Причина решения неизвестна. Обратный поезд будет в 18 часов, до этого времени я буду находиться здесь [в Конотопе]», — пояснил журналист.
Ранее в Киеве сотрудники спецслужб Украины задержали журналиста «Первого канала» Анну Курбатову. В ответ посольство России направило в МИД Украины ноту с требованием принять срочные меры по выяснению обстоятельств задержания и по освобождению Курбатовой.
Случаи выдворения иностранных журналистов с Украины
29 августа 2017 года Служба безопасности Украины подтвердила выдворение из страны двух испанских журналистов — Мануэля Анхеля Састре и Антонио Памплиеги из-за их «антиукраинской деятельности». «Да, это правда. Им был запрещен въезд из-за их антиукраинской деятельности в публикациях», — заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
15 августа 2017 года стало известно о том, что из Украины выслана корреспондент ВГТРК Тамара Нерсесьян. Журналистка заявила РБК, что ее высылка с территории Украины связана с тем, что она выпускала сюжеты, «после которых российские граждане массово едут воевать в Донбасс».
26 июля 2017 года Служба безопасности Украины (СБУ) выдворила из страны журналистку телеканалов «Россия 1» и «Россия 24» Марию Князеву и запретила ей въезд сроком на три года. В сообщении СБУ отмечалось, что Князева работала на Украине под псевдонимом Саушкина и собирала информацию о ситуации в стране, деятельности высших органов власти и украинских силовых структур. В СБУ отметили, что она в своей работе использовала связи с «пророссийски настроенными представителями украинских СМИ и экспертами».
В июле 2015 года корреспондента «Первого канала» Александру Черепнину депортировали с территории Украины и запретили въезд в страну на три года. По мнению СБУ, журналистка занималась «организацией и съемками постановочных сюжетов».
В марте 2015 года корреспондент российского «Пятого канала» Леонид Муравьев был выдворен сотрудниками СБУ за пропагандистские материалы о конфликте на востоке Украины. Также сообщалось, что он якобы планировал занять должность выпускающего редактора программы «Подробности недели» на украинском телеканале «Интер».
В феврале 2015 года в Киеве сотрудники СБУ без объяснения причин задержали журналистов «Первого канала» Елену Макарову и Сергея Коренева и телекомпании НТВ Андрея Григорьева. По данным СБУ, их должны были отправить в Россию с дальнейшим запретом въезда на Украину в течение пяти лет. На следующий день стало известно, что все трое вернулись в Россию.
В январе 2015 года корреспондент LifeNews Елизавета Храмцова и оператор Наталья Калышева были задержаны сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве. Журналисток выдворили из страны и запретили им въезд в страну в течение пяти лет.
В августе 2014 года украинские власти депортировали из страны сотрудницу видеоагентства Ruptly, гражданку США Алину Епримян. Она работала в селе Ракошино Закарпатской области, где снимала сюжет о протестах против мобилизации военнообязанных.
В июле 2014 года СБУ задержала стрингера RT Грэма Филлипса в Донецке и после допроса огласила ему решение о принудительном выдворении с запретом въезда на три года. По словам Филлипса, он даже не получил документа о запрете.
В мае 2014 года журналисты LifeNews Олег Сидякин и Марат Сайченко были задержаны Национальной гвардией Украины под Краматорском, где велись бои киевских силовиков с местными ополченцами. Украинские власти обвинили их в содействии «терроризму» на востоке страны. Позднее журналистов выдворили с территории Украины и запретили им въезд.