Власти Украины не пустили журналиста «РИА Новости» на территорию страны

Власти Украины не пустили на территорию страны журналиста «РИА Новости» Захара Виноградова. Как сообщает агентство, Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд журналисту на пять лет.

По данным Виноградова, его высадили из поезда Москва-Одесса в Конопте в 6:00 утра (7:00 по мск) при проверке документов. «Мне на 5 лет запрещен въезд на Украину. Это решение СБУ. Причина решения неизвестна. Обратный поезд будет в 18 часов, до этого времени я буду находиться здесь [в Конотопе]», — пояснил журналист.

Ранее в Киеве сотрудники спецслужб Украины задержали журналиста «Первого канала» Анну Курбатову. В ответ посольство России направило в МИД Украины ноту с требованием принять срочные меры по выяснению обстоятельств задержания и по освобождению Курбатовой.