Россия заключила с Таиландом контракт на поставку вертолетов Ми-17В-5

Россия заключила с Таиландом контракт на поставку двух вертолетов Ми-17В-5. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Михаила Петухова.

По его словам, контракт был подписан в сентябре 2017 года. «В дальнейшем речь может идти о партии машин», — сказал Петухов.

Вертолеты типа Ми-17В-5 предназначены для перевозки пассажиров и грузов. Кроме того, такие вертолеты могут нести вооружение и использоваться в спасательных операциях.

Ранее холдинг «Вертолеты России» изготовил и передал Мали два транспортно-боевых вертолета Ми-35М. Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, отмечал, что поставленные вертолеты помогут Мали «в защите собственного суверенитета» и в борьбе с терроризмом.