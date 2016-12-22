Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Камбоджу

Отряд кораблей Тихоокеанского флота России в составе противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и танкера «Борис Бутома» прибыл с неофициальным визитом в Камбоджу. Об этом начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Николай Воскресенский сообщил агентству «Интерфакс».

«В рамках первого дня визита запланированы посещения командованием отряда российских кораблей губернатора провинции Преахсиануквиль, мэра города Сиануквиль, а также командира военно-морской базы Реам», — сказал Воскресенский.

По его словам, во вторник, 7 ноября, российские корабли также посетит российский посол в Камбодже Дмитрий Цветков. Визит российских кораблей продлится до 12 ноября.