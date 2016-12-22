Десять человек пострадали при ДТП с автобусом в Красноярском крае

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Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Нижняя Пойма — Красноярск, опрокинулся набок на 989-м километре дороги Р-255 «Сибирь». Пострадали 10 человек, всего в автобусе находились 34 человека, сообщили в управлении ГИБДД Красноярского главка МВД.

О возможных причинах ДТП в сообщении на сайте ведомства не говорится. В местном управлении ГИБДД заявили «Интерфаксу», что «госпитализированы не все» и что «среди детей пострадавших нет».

Авария произошла в Рыбинском районе Красноярского края.

5 ноября на трассе «Сибирь» столкнулись два автомобиля, ВАЗ и Toyota, в ДТП погибли двое и пострадали шестеро. Среди пострадавших были двое детей в возрасте семи и тринадцати лет.