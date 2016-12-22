У Белого дома арестовали грозившего убить «белых полицейских» мужчину

В Соединенных Штатах арестован Майкл Арег, грозивший убить «всех белых полицейских», работающих в Белом доме. Об этом сообщает The Hill.

Как сообщает издание, сотрудники Белого дома были предупреждены о планах мужчины приехать в Вашингтон. Вскоре мужчину задержали после того, как тот был замечен «на северной стороне Пенсильвания-авеню, возле Лафайет-сквер​».

В полиции отметили, что мужчина при задержании не сопротивлялся. В настоящее время полиция продолжает расследование.​

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