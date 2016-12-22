AliExpress сократит сроки доставки в Россию в четыре раза

Торговая площадка AliExpress намерена сократить максимальные сроки доставки товаров в Россию с 45 до 10 дней, пишет «Коммерсантъ». Чтобы добиться этого, компания планирует взять под контроль весь процесс доставки товара, сообщили газете в AliExpress. Так, заказы будут отправлять не продавцы, а компания с собственных складов в Китае. Доставкой будет заниматься компания Cainiao, которая, как и площадка, входит в группу компаний Alibaba.
Кроме того, компания заключила партнерство с крупными грузовыми перевозчиками, включая «Почту России». Для доставки товаров будут использованы самолеты Ту-204-100С, сообщили газете в «Почте России», рейсы обеспечивает подрядчик — компания «Авиастар-Ту». Она же занимается обслуживанием самолетов. Также AliExpress заключила партнерство с грузовой авикомпанией AirBridgeCargo.
Гендиректор eBay в России и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов прокомментировал изданию, что такая модель, при которой компания контролирует весь процесс доставки, применяется и другими торговыми площадками. Но она «неизбежно приводит к существенному удорожанию конечной цены» в случае с дешевыми товарами, предупредил он.
В конце сентября AliExpress запустила в России интернет-магазин Tmall, одно из своих подразделений. Tmall нацелен на b2c-продажи товаров среднего и высокого ценовых сегментов. На российском рынке Tmall работает по смешанной модели, совмещая функции маркетплейса и ретейлера.