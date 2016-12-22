В Якутии сотрудники ФСБ изъяли золото на 76 млн руб.
Общество, 08:43
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В Якутии сотрудники ФСБ изъяли золото на 76 млн руб.
В Якутии сотрудники спецслужб изъяли у члена ингушской организованной преступной группы (ОПГ) более 32 кг золота. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.
По данным агентства, сотрудники ФСБ обнаружили россыпное шлиховое золото в автомобиле подозреваемого на сумму более 76 млн руб. Спецслужбы установили, что подозреваемый — выходец из Ингушетии, переехавший в магаданский город Сусумана, где он занимался скупкой и продажей крупных партий нелегального драгметалла.
В настоящее время член ОПГ задержан. По факту незаконного оборота драгоценных металлов возбуждено уголовное дело по ст. 191 УК РФ.