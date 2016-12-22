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Глава МВД заявил о периодической переэкзаменовке шоферов-профессионалов
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Глава МВД заявил о периодической переэкзаменовке шоферов-профессионалов
Общество, 08:22
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Глава МВД заявил о периодической переэкзаменовке шоферов-профессионалов

В скором времени водители-профессионалы будут обязаны периодически подтверждать свою квалификацию, заявил в интервью газете «Известия» глава МВД Владимир Колокольцев.

Министр отметил, что сейчас ​россияне, получившие права, управляют личными автомобилями или работают в сфере грузопассажирских перевозок с одними и теми же навыками. По словам Колокольцева, профессиональные водители испытывают гораздо более высокие физические и психические нагрузки, а последствия аварий с участием большегрузных машин гораздо более тяжелые, чем с участием автомобилей индивидуальных владельцев.

«Нововведения, которые в ближайшее время мы совместно с Минтрансом планируем претворить в жизнь, предполагают, что гражданин, работающий в сфере грузопассажирских перевозок, должен будет периодически подтверждать квалификационные навыки. Считаю, что это положительно скажется на уровне аварийности и безопасности дорожного движения в целом», — заявил Колокольцев.

Ранее в июле 2017 года издание писало о разработанном министерством транспорта законопроекте, который предусматривает введение независимой оценки квалификации водителей и внесение изменений в Трудовой кодекс. Ведущий юрист департамента трудового права Института профессионального кадровика Полина Журенкова рассказала тогда, что за отказ от прохождения квалификационных экзаменов водителя можно будет уволить. Причем подтверждение квалификации смогут пройти только обладатели российских водительских прав. Газета отмечает, что таким образом Минтранс планирует избавиться от непрофессионалов и снизить аварийность на дорогах.

Председатель межрегионального транспортного профсоюза Роман Круглов заявил тогда РБК, что инициатива Минтранса позволит снизить риск ДТП на дорогах и увеличить качество предоставляемых водительских услуг.
 

Автор: Екатерина Кураева.
Теги: МВД , водители , Владимир Колокольцев
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