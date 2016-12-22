В Бельгии скончался 20-летний велогонщик — Бьярне Ванакер. Как сообщает бельгийское издание Het Laatste Nieuws, спортсмен был найден мертвым в своей постели.

По данным представителей Ванакера, у спортсмена не было проблем с прохождением всех необходимых тестов на физическое состояние.

«Бьярне был второй год в нашей команде, перспективный гонщик. Я узнал, что он умер во сне. У него не было проблем с сердцем, каждый год наши спортсмены проходят необходимые тестирования. Смерть Бьярне — это очень тяжело для нас», — сказал тренер спортивного клуба Мишель Полентье.

Тренер отметил, что Ванакер был одним из самых перспективных молодых велогонщиков страны: в мае на велогонке «Париж-Рубе» он занял 10 место, а в гонке «Джиро Д'Ломбардия» финишировал пятнадцатым.

Причины смерти Ванакера не называются. По факту смерти молодого человека местная прокуратура начала расследование.