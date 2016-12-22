В прокуратуре назвали причину крушения самолета Ан-2 в Приамурье

Причиной крушения самолета Ан-2 в Амурской области, в результате которого погиб пилот, стал отказ двигателя. Об этом ТАСС сообщила помощник благовещенского транспортного прокурора Юлия Горкина.

«Через десять минут [после взлета] послышался гул в самолете, двигатель работал нестабильно, с хлопками», — рассказала она. По ее словам, отказ двигателя произошел за 600 м до взлетно-посадочной полосы аэропорта, после чего самолет резко пошел на снижение и жестко приземлился в районе Покровского ключа.

Ан-2 разбился в аэропорту поселка Экимчан в Приамурье в ночь на 7 ноября. Пилот принял решение совершить жесткую посадку, однако не дотянул до взлетно-посадочной полосы. Ан-2 потерпел крушение, после чего загорелся. На борту находилось два пилота, пассажиров не было. В результате происшествия один из пилотов погиб, второго спасатели смогли вызволить из-под горящих обломков, от госпитализации он отказался.

Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности сообщал, что самолет принадлежит компании «Зодиак Групп», он находился в аренде у авиакомпании «Дальтрансаэро». После крушения Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена)».