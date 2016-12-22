Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Риск-менеджмент
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,84 58,25 EUR Нал. 68,51 67,62 USD Бирж. 59,08 +0,92 EUR Бирж. 68,60 +0,80 USD ЦБ. 58,43 +0,34 EUR ЦБ. 68,08 +0,41 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 7105,17 +157,09 ММВБ 2081,15 +0,39% РТС 1109,38 -0,83% Brent 64,22 +0,17% DJIA 23548,42 +0,04% Nasdaq 6786,44 +0,33% FTSE 7562,28 +0,03%
Несколько районов Якутска остались без света из-за сбоя в работе ГРЭС-2
Лента новостей
Умер первый исполнитель хита Everlasting Love 06:48, Общество Несколько районов Якутска остались без света из-за сбоя в работе ГРЭС-2 06:07, Общество Захарова пожелала выздоровления раненым журналистам и военным в Сирии 05:28, Политика В пригороде Сиднея автомобиль въехал в здание начальной школы 05:04, Общество В Госдуме сочли сообщение о запрете гимна России на Олимпиаде провокацией 04:51, Политика В полиции рассказали о мотивах стрелка из Техаса 04:30, Общество В Амурской области разбился самолет Ан-2 04:10, Общество Первый вице-губернатор Приморского края ушел в отставку 03:36, Политика В «райских офшорах» нашли компании пилота «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона 03:12, Бизнес Трамп продлил на год санкции в отношении Ирана 02:51, Политика Орешкин через Facebook выбрал 15 кандидатов на работу в Минэкономразвития 01:57, Политика Трамп запросил на защиту от КНДР и стратегию в Афганистане более $5 млрд 01:48, Политика Глава МВД заявил о предотвращении у метро в Москве теракта с «КамАЗом» 01:07, Политика СМИ узнали о лечении Спейси и Вайнштейна «от сексуальной зависимости» 00:36, Общество Россия и Италия договорились о поставках Sukhoi Superjet 100 в Европу 00:22, Бизнес «Ростех» начал поиск инвестора для разработчика «Панцирей» и «Искандеров» 00:00, Политика «Голос» заявил о непрозрачности работы политтехнологов на выборах 00:00, Политика Фальшивую версию WhatsApp скачали более 1 млн пользователей 06 ноя, 23:46, Общество При подрыве фугаса в Сирии пострадали российские журналисты и военные 06 ноя, 23:21, Общество Украинская компания заявила о прекращении водоснабжения Луганской области 06 ноя, 23:12, Политика Во время испытательного полета у самолета Ан-148 отказал двигатель 06 ноя, 23:10, Технологии и медиа Суд в Париже оставил Павленского под стражей 06 ноя, 22:32, Общество В Боснии и Герцеговине открыли памятник Виталию Чуркину 06 ноя, 22:19, Общество Глава ДНР заявил об уничтожении двух артиллерийских батарей ВСУ 06 ноя, 21:57, Политика NYT узнала о возможном запрете гимна России на Олимпиаде-2018 06 ноя, 21:47, Общество Дырка в офшоре: что показали документы из «налоговой гавани» 06 ноя, 21:47, Экономика США возобновили выдачу неиммиграционных виз в Турции 06 ноя, 21:40, Политика Бастрыкин потребовал возбудить дело после обстрелов Донбасса из «Градов» 06 ноя, 21:11, Политика
Несколько районов Якутска остались без света из-за сбоя в работе ГРЭС-2
Общество, 06:07
0
Несколько районов Якутска остались без света из-за сбоя в работе ГРЭС-2

Во многих районах Якутска произошли перебои электроснабжения из-за того, что на ЯГРЭС-2 отключалась газотурбинная установка, сообщается на официальном информационном портале республики Якутия.

«В 10:20 утра (4:20 мск) произошло аварийное прекращение подачи электроэнергии. На ЯГРЭС-2 отключилась газотурбинная установка», — приводится на сайте сообщение компании «Якутскэнерго». «Сейчас идет переключение мощностей на ГРЭС-1. Все под контролем», — добавили в компании.

В сообщении на портале республики отмечается, что 17 октября на Якутской ГРЭС-2 были проведены комплексные испытания четырех газотурбинных установок с котлами-утилизаторами по выдаче электрической и тепловой мощности в сеть Якутска. Испытания проводились после масштабной аварии на ГРЭС-1.​

Авария на Якутской ГРЭС произошла 1 октября. В результате ЧП полностью прекратилось электроснабжения Якутска, а также его пригородов и других населенных пунктов. Без электричества остались 310 тыс. человек. ГУ МЧС по Якутии сообщало, что на ГРЭС произошел «технологический хлопок». =

Теги: Якутск , ГРЭС-2 , электроснабжение
Главное
Эксперты рассказали о резком росте числа протестов в России Политика
Материалы по теме
В Якутии почти 70 тыс. человек остались без света Общество
В Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации после аварии на ГРЭС Общество
СМИ опубликовали видео пожара на Якутской ГРЭС Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку