Несколько районов Якутска остались без света из-за сбоя в работе ГРЭС-2

Во многих районах Якутска произошли перебои электроснабжения из-за того, что на ЯГРЭС-2 отключалась газотурбинная установка, сообщается на официальном информационном портале республики Якутия.
«В 10:20 утра (4:20 мск) произошло аварийное прекращение подачи электроэнергии. На ЯГРЭС-2 отключилась газотурбинная установка», — приводится на сайте сообщение компании «Якутскэнерго». «Сейчас идет переключение мощностей на ГРЭС-1. Все под контролем», — добавили в компании.
В сообщении на портале республики отмечается, что 17 октября на Якутской ГРЭС-2 были проведены комплексные испытания четырех газотурбинных установок с котлами-утилизаторами по выдаче электрической и тепловой мощности в сеть Якутска. Испытания проводились после масштабной аварии на ГРЭС-1.
Авария на Якутской ГРЭС произошла 1 октября. В результате ЧП полностью прекратилось электроснабжения Якутска, а также его пригородов и других населенных пунктов. Без электричества остались 310 тыс. человек. ГУ МЧС по Якутии сообщало, что на ГРЭС произошел «технологический хлопок». =