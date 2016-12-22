Захарова пожелала выздоровления раненым журналистам и военным в Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook пожелала скорейшего выздоровления российским журналистам и военным, которые пострадали при подрыве террористами фугаса в Сирии.

«Скорейшего выздоровления российским военнослужащим, а также сотрудникам НТВ — Илье Ушенину и Тимуру Воронову, сотрудникам телеканала «Звезда» — Константину Худолееву и Дмитрию Стародобскому!», — написала она.

Четверо российских журналистов и пятеро военных пострадали в Сирии при подрыве террористами управляемого фугаса 6 ноября. Как уточнили в Минобороны, инцидент произошел во время работы журналистов в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зора.

​В числе пострадавших оказались журналисты НТВ Илья Ушенин и Тимур Воронов, и журналисты телеканала «Звезда» Дмитрий Стародубский и Константин Худолеев. Пострадавшие военнослужащие, как уточнили в ведомстве, осуществляли разминирование местности.

Всех пострадавших эвакуировали на российскую авиабазу «Хмеймим», где им оказали медицинскую помощь. Медики отметили, что их жизни ничего не угрожает.