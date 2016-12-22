Орешкин через Facebook выбрал 15 кандидатов на работу в Минэкономразвития

Министр экономического развития Максим Орешкин выбрал 15 кандидатов на работу в Минэкономразвития, которые прислали ему свои резюме в Facebook. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

«Я отобрал 15 резюме для проведения личных собеседований и планирую по их итогам пригласить на работу несколько человек для работы в нашей команде в Министерстве», — написал он. Орешкин отметил, что прежде чем отобрать кандидатов он просмотрел 4 тыс. резюме.

Министр добавил, что собеседования он проведет после того, как вернется с саммита АТЭС, который проходит с 6 по 11 ноября во Вьетнаме. После собеседований он представит людей, которые успешно пройдут собеседования, и расскажет о направлениях, которыми они займутся.

Максим Орешкин на бизнес-форуме «Атланты» в начале октября заявил, что Минэкономразвития испытывает нехватку высококвалифицированных кадров и предложил желающим устроиться на работу в министерство прислать ему свои резюме в Facebook. Он предупредил, что работать придется за «несильно высокую зарплату». При этом Орешкин отметил, что у тех, кто успешно пройдет собеседование появится возможность ​добиться общественного признания.