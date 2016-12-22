Россия и Италия договорились о поставках Sukhoi Superjet 100 в Европу

Россия и Италия договорились о поставках самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в Европу, сообщается на сайте Росавиации.
Руководитель Росавиации Александр Нерадько и руководитель Национального управления гражданской авиации Италии (ENAC) Алесио Куаранте подписали в Риме график процедур реализации двустороннего соглашения по поддержанию летной годности SSJ100.
«Документ формализует признание итальянской стороной системы сертификации производства авиационной техники в России и позволяет беспрепятственно осуществлять экспортные поставки воздушных судов SSJ100 европейским заказчикам», — говорится в сообщении.
В Росавиции отметили, что ранее действовавший график процедур реализации соглашения, который был подписан ENAC и Авиационный регистр Межгосударственного авиационного комитета в 2013 году, отменен.
SSJ100 — отечественный региональный самолет нового поколения, который рассчитан на 100 пассажиров. С 2011 года компания «Гражданские самолеты Сухого» приступила к поставкам серийных SSJ100 авиакомпаниям. К настоящему моменту, в эксплуатации находится 105 самолетов, в общей сложности SSJ100 выполнили более 230 тыс. коммерческих рейсов. Самолеты эксплуатируют российские компании «Аэрофлот», «Газпром авиа», «Азимут» и другие. Кроме того, 28 самолетов Sukhoi Superjet 100 поставлено мексиканской авиакомпании InterJet, еще шесть — ирландской CityJet (Ирландия) и один — на Мальту.