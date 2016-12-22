Глава ДНР заявил об уничтожении двух артиллерийских батарей ВСУ

Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) 5 ноября уничтожили две артиллерийские батареи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ответ на обстрел Донецка. Об этом заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает «РИА Новости».

«За вчерашний день во время обстрела Донецка были уничтожены две артиллерийские батареи, уничтожены три блиндажа, один из них — командный пункт, который корректировал огонь. Мы это все не оставили без ответа», — сказал Захарченко.

Глава ДНР считает, что представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не зафиксировали обстрел Донецка украинскими военными, так как это может доказать, что «Украина развязала здесь войну и во всем виновата». Он также назвал обстрел города из реактивной артиллерии (установки «Град») и минометов «преступлением».

По данным совместного Центра по контролю и координации режима прекращения огня, украинские силовики 5 ноября выпустили по Донецку 90 реактивных ракет, 6 мин калибра 120 и 82 мм, 29 выстрелов из гранатометов и произвели два танковых выстрела.