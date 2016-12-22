Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,92 58,37 EUR Нал. 68,56 67,84 USD Бирж. 59,08 +0,92 EUR Бирж. 68,60 +0,80 USD ЦБ. 58,43 +0,34 EUR ЦБ. 68,08 +0,41 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6959,44 -424,09 ММВБ 2081,15 +0,39% РТС 1109,38 -0,83% Brent 64,13 +3,29% DJIA 23561,70 +0,10% Nasdaq 6786,06 +0,32% FTSE 7562,28 +0,03%
Глава ДНР заявил об уничтожении двух артиллерийских батарей ВСУ
Лента новостей
Дырка в офшоре: что показали документы из «налоговой гавани» 21:47, Экономика США возобновили выдачу неиммиграционных виз в Турции 21:40, Политика Бастрыкин потребовал возбудить дело после обстрелов Донбасса из «Градов» 21:11, Политика Стоимость нефти марки Brent вновь обновила максимум с июня 2015 года 21:03, Экономика ATP извинилась за скандальную жеребьевку теннисного турнира в Милане 20:51, Спорт Верховный суд США отклонил апелляцию Samsung по патентному спору с Apple 20:45, Технологии и медиа Семь человек напали на рэпера Гнойного перед концертом в Санкт-Петербурге 20:33, Общество В Киеве неизвестный напал на сотрудника посольства США 20:14, Общество Стоимость нефти марки Brent превысила $63 впервые с июня 2015 года 20:05, Экономика Аксенов назвал главные инструменты политики Украины против Крыма 19:59, Политика Вековые традиции: как Zippo завоевала потребителя навсегда 19:46, РБК и Промсвязьбанк СМИ узнали возможную тему встречи Путина и Эрдогана 19:41, Политика После крушения вертолета под Казанью возбудили уголовное дело 19:12, Общество Шериф сообщил о самоубийстве напавшего на техасскую церковь стрелка 19:02, Общество Экс-замглавы ФСИН арестовали по подозрению во взятках свыше 110 млн руб. 18:56, Общество Министр торговли США назвал законным сотрудничество с «Сибуром» 18:38, Бизнес Итальянский футболист Андреа Пирло объявил о завершении карьеры 18:33, Спорт Как заработать на современном искусстве, даже если вы не миллионер 18:26, РБК и Phillips МОК рассмотрел новые дела российских призеров Олимпиады в Сочи 18:15, Спорт Индонезия пригрозила блокировкой WhatsApp из-за «непристойного» контента 18:13, Технологии и медиа Полиция Германии захватила взявшего в заложники чиновницу мужчину 17:53, Общество В Киеве участники акции протеста напали на советника главы МВД Украины 17:36, Политика Кадыров назвал нежелание Зюганова хоронить Ленина старческим слабоумием 17:27, Политика Мутко назвал спланированной атакой дисквалификацию российских спортсменов 17:26, Общество Подозреваемые в убийстве Ким Чен Нама встречались с людьми из КНДР 17:12, Политика Пресс-служба Усманова отвергла связь покупки акций Facebook и «Газпрома» 16:52, Бизнес «Сибур» объяснил отношения со связанной с министром из США компанией 16:52, Бизнес Во Франции выбрали лауреата Гонкуровской премии 16:33, Общество
Глава ДНР заявил об уничтожении двух артиллерийских батарей ВСУ
Украинский кризис, 21:57
0
Глава ДНР заявил об уничтожении двух артиллерийских батарей ВСУ

Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) 5 ноября уничтожили две артиллерийские батареи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ответ на обстрел Донецка. Об этом заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает «РИА Новости».

«За вчерашний день во время обстрела Донецка были уничтожены две артиллерийские батареи, уничтожены три блиндажа, один из них — командный пункт, который корректировал огонь. Мы это все не оставили без ответа», — сказал Захарченко.

Глава ДНР считает, что представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не зафиксировали обстрел Донецка украинскими военными, так как это может доказать, что «Украина развязала здесь войну и во всем виновата». Он также назвал обстрел города из реактивной артиллерии (установки «Град») и минометов «преступлением».

По данным совместного Центра по контролю и координации режима прекращения огня, украинские силовики 5 ноября выпустили по Донецку 90 реактивных ракет, 6 мин калибра 120 и 82 мм, 29 выстрелов из гранатометов и произвели два танковых выстрела.

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин 6 ноября потребовал возбудить уголовное дело по факту обстрела Донецка. По данным ведомства, во время обстрела погиб ребенок, еще несколько детей пострадали, также была повреждена городская инфраструктура. «Десятки военнослужащих уже установлены и являются фигурантами ранее возбужденных уголовных дел. Российские следователи примут все возможные меры, чтобы они понесли заслуженное наказание», — пообещали в СК.
Теги: Украина , ДНР , обстрел , ВСУ , Александр Захарченко
Главное
Бастрыкин потребовал возбудить дело после обстрелов Донбасса из «Градов» Политика
Материалы по теме
Бастрыкин потребовал возбудить дело после обстрелов Донбасса из «Градов» Политика
Власти ДНР заявили о массированном ракетном обстреле Донецка ВСУ Политика
В ДНР ответили на заявление Порошенко о возвращении ракетчиков в Донбасс Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку