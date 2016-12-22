США возобновили выдачу неиммиграционных виз в Турции

США возобновило выдачу неиммиграционных виз в своих диппредставительствах в Турции. Об этом говорится в сообщении на сайте посольства США в Анкаре.

В сообщении указывается, что американское посольство получило «заверения на высшем уровне, что никто из наших сотрудников в Турции не находится под следствием». Также дипломатов заверили, что никто из них не будет задержан или арестован за выполнение своих служебных обязанностей. Также Турция пообещала заранее уведомлять США в случае возможного задержания или ареста американских дипломатов в будущем.

«Мы считаем, что положение в области безопасности улучшилось в достаточной степени, чтобы возобновить предоставление визовых услуг в Турции», — говорится в сообщении. Вместе с тем в посольстве по-прежнему обеспокоены существующими делами против дипломатов США в Турции.

«Мы также обеспокоены делами против граждан США, которые были арестованы в условиях чрезвычайного положения. Должностные лица США продолжат сотрудничать со своими турецкими коллегами в поисках удовлетворительного решения этих дел», — подытоживается в сообщении.

В ответ в посольстве Турции в Вашингтоне сообщили о частичном возобновлении рассмотрения визовых заявлений в своих диппредставительствах в США. «Турция возобновляет процесс рассмотрения заявок на выдачу виз гражданам США в своих дипломатических и консульских миссиях в Соединенных Штатах «на ограниченной основе», — указывается в сообщении посольства.

Власти Турции 8 октября арестовали сотрудника генконсульства США в Анкаре, гражданина Турции Метина Топуза. Его обвинили в шпионаже и связях с организацией ФЕТО (террористическая организация фетхуллахистов), которую обвиняют в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года. В ответ США прекратили выдачу неиммиграционных виз в Турции.

Анкара «зеркально» ответила на действия Вашингтона и также прекратила выдачу неиммиграционных виз в США. Кроме того, власти Турции 9 октября задержали второго сотрудника американского консульства. Имя и национальность работника дипмиссии не уточнялись.