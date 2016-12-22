В Киеве неизвестный напал на сотрудника посольства США

Неизвестный напал на сотрудника посольства США в Киеве. Об этом говорится в сообщении на сайте Нацполиции Киева.

Инцидент произошел в ночь на 6 ноября. Сообщение от службы безопасности посольства поступило в дежурную часть около 10:00 мск. По словам сотрудников безопасности, работника посольства избили на майдане Незалежности.

«40-летний пострадавший рассказал, что направлялся ночью в кафе и слушал плеер. Когда он поднимался из подземного перехода, ему навстречу вышел незнакомец, который что-то сказал. Иностранец начал снимать наушники и получил удар в лицо», — рассказал начальник отдела Шевченковского управления полиции Игорь Падюк. В посольстве пострадавшему оказали медицинскую помощь и посоветовали обратиться в полицию.

Инцидент внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 125 УК Украины (умышленное нанесение легких телесных повреждений). В настоящий момент полиция разыскивает нападавшего.