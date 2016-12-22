Аксенов назвал главные инструменты политики Украины против Крыма

Главными инструментами политики властей Украины против Крыма являются государственный террор, провокации, шантаж и запугивание. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на заключительной сессии конференции «Россия, Крым и современные международные отношения. Форум друзей Крыма», сообщает «РИА Новости».

По его словам, эти инструменты направлены против гражданского населения полуострова, включая крымских татар. «Такой абсурд возможен только в ядовитой атмосфере лжи, царящей сегодня в информационном и политическом пространстве Запада», — считает Аксенов.

Региональное управление ФСБ 2 ноября возбудило три уголовных дела о диверсиях на объектах газотранспортной и энергетической инфраструктуры в Крыму. Дела были возбуждены по ч.1 ст. 281 УК РФ (диверсия).

Неизвестные повредили два крымских газопровода и линии электропередачи 1 ноября. Снижение давления было зафиксировано в трубе возле населенного пункта Виноградное городского округа Алушта.

По данным Национального антитеррористического комитета, не исключена возможность диверсии. «Возможен подрыв, внешнее воздействие [на газопровод], потому что [есть] деформация трубы», — заявил глава «Крымгазсети» Сергей Тарасов. Позднее стало известно о повреждении третьего газопровода.

В результате повреждения трубы без газа остались более 1,1 тыс. человек, еще 800 людей остались без света. После происшествия Тарасов пообещал усилить меры безопасности на газопроводах.