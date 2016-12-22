После крушения вертолета под Казанью возбудили уголовное дело

Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело по факту крушения вертолета Bell-407 под Казанью. Об этом говорится в сообщении на сайте СК.

Дело возбудили по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Инцидент произошел 6 ноября в Верхнеуслонском районе Татарстана.

Видео: МЧС Татарстана / YouTube

Вертолет рухнул в поле у СНТ «Красный пахарь» возле села Набережные Моркваши. Район, в котором потерпел крушение Bell-407, расположен возле Иннополиса. При крушении погиб пилот 1974 года рождения. На месте аварии работали 38 спасателей и 11 единиц техники. Вертолетом владела авиакомпания «Ак Барс Аэро».

По информации Приволжского следственного управления на транспорте, вертолет вылетел из международного аэропорта Казани и следовал в поселок городского типа Смышляевка Самарской области.