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Шериф сообщил о самоубийстве напавшего на техасскую церковь стрелка
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Шериф сообщил о самоубийстве напавшего на техасскую церковь стрелка
Общество, 19:02
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Шериф сообщил о самоубийстве напавшего на техасскую церковь стрелка

Расстрелявший прихожан в церкви техасского города Сатерленд-Спрингс после нападения совершил самоубийство. Об этом CBS News сообщил местный шериф Джо Тэкитт.

По его словам, после расстрела людей в церкви стрелок попытался скрыться от полиции на автомобиле, но попал в ДТП и после этого покончил с собой.

Нападение на церковь Сатерленд-Спрингс произошло 5 ноября. Экс-военнослужащий ВВС США Девин Келли расстрелял прихожан из автоматической винтовки AR-15. В результате атаки погибли 26 человек, еще 20 человек пострадали. Как сообщалось ранее, полиция застрелила нападавшего.

Фото: Eric Gay / AP

Келли в 2010–2014 годах проходил службу в войсках. В 2012 году стало известно, что мужчина дважды применял насилие к своей жене и ребенку. Затем его отдали под трибунал, его также приговорили к одному году лишения свободы.

Президент США Дональд Трамп объявил траур на четыре дня по жертвам атаки в техасской церкви и поручил приспустить на это время государственные флаги страны.

По словам американского лидера, у стрелка были проблемы с психическим здоровьем. При этом президент считает, что нападение не может быть связано с обращением оружия в США. «К счастью, у кого-то из прихожан с собой было оружие, и он смог отстреливаться. В противном случае все было бы намного хуже», — подчеркнул Трамп. Президент Владимир Путин выразил​ свои соболезнования в письме к американскому коллеге и пожелал «скорейшего выздоровления» пострадавшим в «циничном преступлении».

 

Теги: США , Техас , Церковь , Убийство , Стрелок , Шериф
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