Министр торговли США назвал законным сотрудничество с «Сибуром»

Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что его сотрудничество с компанией Navigator Holdings Ltd, крупнейшим партнером которого является нефтехимический холдинг «Сибур», законно и в нем нет «ничего неправомерного». Об этом он сообщил в интервью Би-би-си.

По его словам, власти США не распространяли санкции на российскую компанию. «Нет ничего плохого в том, что Navigator имеет деловые отношения с «Сибуром», — заявил Росс. Он также опроверг тот факт, что он не раскрыл информацию о сотрудничестве с Navigator Holding Ltd.

Ранее журналисты Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) изучили 13,4 млн документов юридической фирмы Appleby о компаниях на Бермудах, Кайманах, Гернси и Британских Виргинских островах. В расследовании принимали участие 382 журналиста из 96 СМИ из 67 стран мира. Они получили документы от немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, которые ей передал неизвестный источник.

В ходе расследования выяснилось, что Росс владеет долей в Navigator Holdings Ltd через офшорные партнерства. Журналисты утверждали, что судоходная компания получила более $68 млн выручки от сделок с «Сибуром» начиная с 2014 года. В число бенефициаров нефтехимического холдинга входят миллиардер Геннадий Тимченко и самый богатый человек России, по версии журнала Forbes, Леонид Михельсон (глава НОВАТЭКа).

Кроме того, в списке бенефициаров числится Кирилл Шамалов, сын соучредителя кооператива «Озеро» Николая Шамалова. Другим крупным клиентом компании является государственная нефтекомпания Венесуэлы PDVSA. Власти США ввели санкции против нее в августе 2017 года.



В самом «Сибуре» удивились «политически ангажированной трактовкой» расследования ICIJ. По данным холдинга, компания без вовлечения акционеров выбирала несколько перевозчиков для транспортировки сжиженных углеводородных газов из порта Усть-Луга. В их число вошел и Navigator Holdings, «который никогда не был единственной компанией, осуществляющей перевозки». По информации компании, расходы по контрактам с Navigator Holdings составили в первом полугодии 2,8% от общих расходов на логистику ($15,9 млн из $557 млн).