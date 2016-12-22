Индонезия пригрозила блокировкой WhatsApp из-за «непристойного» контента

Власти Индонезии пообещали заблокировать мессенджер WhatsApp на территории страны, если служба приложения в течение 48 часов не удалит все «непристойные» анимированные GIF-изображения. Об этом заявил глава Министерства связи Индонезии Сэмюэль Пангерапан, сообщает Reuters.

По его словам, мессенджер должен выполнить требования министерства, так как ведомство уже трижды направляло письмо в WhatsApp с жалобами. Однако загрузкой GIF-изображений в мессенджер занимаются третьи стороны, ответили в компании. Поэтому в WhatsApp заявили, что не могут контролировать их работу из-за шифрования сообщений в мессенджере. В компании также посоветовали решить эту проблему с местными провайдерами.

Вместе с тем Пангерапан обвинил компанию в бездействии. «Почему мы должны решать эту проблему с третьей стороной? Это их работа [мессенджера WhatsApp]», — считает министр. По его словам, ведомство также заблокировало стороннего поставщика GIF-изображений Tenor.