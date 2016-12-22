В Киеве участники акции протеста напали на советника главы МВД Украины

Участники акции протеста у здания Высшего специализированного суда Киева напали на советника главы МВД Украины Арсена Авакова - Зоряна Шкиряка. Об этом сообщает издание «Обозреватель».

Возле здания суда Шкиряка окружили около сотни человек и стали толкать его с криками: «Наконец мы до тебя добрались!». В суде проходило заседание по делу украинского пограничника Сергея Колмогора, которого приговорили к 13 годам лишения свободы за убийство и превышение служебных полномочий. По данным издания, перед началом заседания советник главы МВД заявил, что поддерживает Колмогорова и считает его невиновным. Он также выразил надежду, что суд примет решение о пересмотре дела.

Сам Шкиряк заявил, что его «никто не побил, я живее всех живых». Об этом он написал в своем Facebook. По его словам, потасовка у здания суда в Киеве является «очередным перформансом» украинских политиков. Шкиряк отметил, что нападавшие проживают в палаточном городке возле здания Верховной рады, где проходит акция протеста экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Советник Авакова добавил, что не будет обращаться в правоохранительные органы в связи с нападением.