Подозреваемые в убийстве Ким Чен Нама встречались с людьми из КНДР

Сотрудник посольства КНДР и менеджер национальной авиакомпании Северной Кореи Air Koryo встретились с подозреваемыми в убийстве Ким Чен Нама, брата северокорейского главы Ким Чен Ына. Об этом свидетельствует видеозаписи, показанные на суде в Куала-Лумпуре в Малайзии, сообщает Reuters.

Речь идет о 25-летней гражданке Индонезии Сити Айше и 28-летней гражданке Вьетнама Доан Тхи Хуонг. По версии следствия, они напали на гражданина Северной Кореи 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура, набросив на лицо ткань, пропитанную ядовитым веществом. При себе у мужчины был дипломатический паспорт на имя Ким Чхоль. Агентство Yonhap со ссылкой на правительственный источник сообщало, что погибшим был брат Ким Чен Ына, который жил в городе Макао в Китае.

Камеры видеонаблюдения аэропорта зафиксировали четверых подозреваемых во время разговора с Сити Айшей и Доан Тхи Хуонг перед убийством. Через час трое подозреваемых были замечены вместе с сотрудником посольства КНДР и менеджером Air Koryo. На видео было показано, как сотрудник авиакомпании помогает подозреваемым на стойке регистрации в аэропорту. По словам следователя Ван Азирула, позже у стойки регистрации был замечен четвертый подозреваемый.

В начале марта Северная Корея обвинила Сити Айшу и Доан Тхи Хуонг в убийстве Ким Чен Нама. По словам адвокатов женщин, их подзащитных обманули, так как они думали, что участвуют в реалити-шоу и не понимали, что совершают убийство. В начале октября женщины заявили, что не признают свою вину в преступлении.