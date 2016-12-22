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Во Франции выбрали лауреата Гонкуровской премии
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Во Франции выбрали лауреата Гонкуровской премии
Общество, 16:33
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Во Франции выбрали лауреата Гонкуровской премии

Французский писатель Эрик Вюйяр стал лауреатом Гонкуровской премии. Об этом сообщается на сайте премии.

Он получил премию за роман «Повестка дня». Как пишет газета Le Monde, роман повествует о немецких промышленниках времен Адольфа Гитлера. Действие романа начинается в 1933 году, когда 24 крупнейших компании Германии были призваны профинансировать кампанию нацистской партии в борьбе за государственную власть. За премию также боролись Янник Энель с романом «Крепче держи корону», Вероник Ольма с романом «Бахита» и Алис Зените с романом «Искусство терять».

Писатель, сценарист и кинорежиссер Эрик Вюйяр родился в 1968 году во французском Лионе. Он дебютировал в 1999 году с повестью «Охотник». В 2009 году он привлек внимание читателей и критиков историческим романом о завоевании Перу «Конкистадоры». В 2002 году Вюйяр написал сценарий фильма Филиппа Гранриё «Новая жизнь». В 2008 году Вюйяр снял фильм «Матео Фальконе» по новелле Проспера Мериме.

Гонкуровская премия считается самой престижной литературной наградой, которая вручается за произведения на французском языке. Размер премии составляет символические €10. Премия была учреждена в 1903 году и носит имя французских писателей-братьев Эдмона Луи Антуана и Жюля Альфреда Юо Гонкуров.

Теги: Франция , лауреат , литература , Премия
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