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Появилось видео с места крушения вертолета под Казанью
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Появилось видео с места крушения вертолета под Казанью
Общество, 15:25
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Появилось видео с места крушения вертолета под Казанью

В Сети появилось видео с места крушения вертолета Bell-407. Оно опубликовано на канале МЧС по Республике Татарстан в YouTube.

Видео: МЧС Татарстана / YouTube

На кадрах видны машины скорой помощи и пожарных, обломки вертолета и работающие на месте происшествия спасатели. Как сообщает МЧС, из-под обломков извлекли тело погибшего пилота 1974 года рождения. О других погибших или пострадавших не сообщается. В ликвидации последствий крушения вертолета участвовали 38 человек и 11 единиц техники.

Ранее сообщалось о падении вертолета в Верхнеуслонском районе Татарстана в поле, близ села Набережные Моркваши. Вертолет рухнул возле СНТ «Красный пахарь». Район, в котором рухнул вертолет, находится недалеко от «Иннополиса». Вертолет принадлежал авиакомпании «Ак Барс Аэро». По данным Приволжского следственного управления на транспорте СКР, вертолет направлялся из Казани на курорт «Свияжские холмы». «Вертолет совершал полет из Казани в город-курорт Свияжские холмы — [он должен был] забрать отдыхающих. Организована доследственная проверка», — заявили в следственном управлении.

Теги: авиакрушение , Казань , смерть , вертолет
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