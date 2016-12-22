Число жертв тайфуна «Дэмри» во Вьетнаме приблизилось к 50

По последним данным, число жертв тайфуна ​«Дэмри» во Вьетнаме достигло 49 человек, 27 пропали без вести. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение местных властей.

По данным национального комитета по предотвращению последствий стихийных бедствий, наибольшее число жертв пришлось на город Нячанг в Центральном Вьетнаме. Из-за сильного ветра и ливней обрушилось около 2 тыс. домов, 80 тыс. зданий было повреждено. Из-за размытых дорог оказалось прервано транспортное сообщение.

Ранее сообщалось о 27 погибших из-за стихийного бедствия. «Дэмри» стал 12-м по счету тайфуном за этот год во Вьетнаме.

Тайфун пришел во Вьетнам за несколько дней до саммита АТЭС, на котором должна состояться встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Власти страны намерены привлечь армию для ликвидации последствий урагана, чтобы успеть к началу саммита. Чтобы ускорить работы, по затопленным районам солдаты передвигаются на танках и гусеничных транспортерах. Встреча лидеров стран, входящих в организацию, должна пройти с 6 по 11 ноября в городе Дананг.