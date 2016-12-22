В Германии вооруженный мужчина захватил в заложники чиновницу

На юге Германии в городе Пфаффенхофен неизвестный захватил в заложники сотрудницу местной администрации, сообщает местная телерадиокомпания BR24. Полиция ведет переговоры с мужчиной.
Как сообщили в полиции, мужчина вооружен ножом. Bild пишет, что взятая в заложники 31-летняя женщина может быть легко ранена. Полиция оцепила здание, где находятся преступник с заложницей, на месте дежурят снайперы.
По данным BR24, заложница — сотрудница отдела по делам защиты детей. Инцидент может быть связан с вопросом опеки над детьми. В то же время сам мужчина пока не выдвигает никаких требований. Сотрудники полиции пытаются убедить его сдаться властям.
В конце октября в боулинг-клубе в Великобритании произошел инцидент с захватом заложников. Мужчина был вооружен дробовиком. Полиции пришлось прибегнуть к штурму здания, после чего он был арестован.