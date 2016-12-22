Путин принес соболезнования Трампу после стрельбы в техасской церкви

Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу соболезнования в связи с гибелью людей при стрельбе в церкви в Техасе. Текст обращения опубликован на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования по случаю трагедии, произошедшей в Техасе», — обратился Путин к американскому президенту. Он также отметил: «Трудно представить себе более жестокое и циничное преступление, чем убийство людей в ходе церковной службы».

​«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех раненых», — добавил президент России.

Стрельба в церкви техасского города Сатерленд-Спрингс произошла накануне, 5 ноября. Нападавший открыл огонь по прихожанам из автоматической винтовки. Его жертвами стали 26 человек.

Позднее стало известно, что стрелком оказался Девин Келли, отслуживший четыре года в рядах американских ВВС. Он был отдан под трибунал и провел год в заключении из-за насилия над женой и дочерью.

Трамп, находящийся сейчас с государственным визитом в Японии, распорядился на четыре дня приспустить национальные флаги в знак траура.