Суд попросили продлить арест топ-менеджеру «Роснано»

Следователи обратились в Басманный суд столицы с просьбой пролить арест управляющему директору «Роснано» по инвестиционной деятельности Андрею Горькову, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Его обвиняют в причинении ущерба госкорпорации на сумму почти 740 млн руб.

«В суд поступило ходатайство следственных органов о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Горькова на три месяца — до 9 февраля 2018 года», — сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева. Рассмотрение ходатайства произойдет 7 ноября.

Правоохранительные органы задержали Горькова в Москве в июне этого года. Он пытался приобрести билет на самолет для того, чтобы покинуть Россию. Как полагают следователи, Горьков на протяжении двух лет, с 2011 по 2013 год, финансировал деятельность ООО КБ «Смоленский банк», размещая на его счетах на постоянной основе денежные средства в размере от 460 млн до 740 млн руб. под видом расчетно-кассового обслуживания. Однако в декабре 2013 года ЦБ отозвал лицензию банка. В результате госкорпорация потеряла 738 млн руб. При этом до отзыва лицензии из банка были выведены активы на сумму 400 млн руб. Они перешли родному брату Горькова.

В «Роснано» задержание Горькова назвали «необоснованным». В госкорпорации заявили, что у них нет сведений о том, что действия топ-менеджера причинили какой-либо ущерб.