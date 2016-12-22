В Тбилиси умер грузинский поэт Джансуг Чарквиани

На 87-м году жизни в Тбилиси скончался грузинский поэт Джансуг Чарквиани, сообщает телекомпания Imedi.

Джансуг Чарквиани. Тбилиси, октябрь 1973 года (Фото: Александр Сааков / ТАСС)

В последние месяцы Чарквиани серьезно болел. В августе после инсульта он был помещен в больницу. Тако Чарквиани, сын поэта, рассказал, что состояние отца усугубилось пневмонией. Как пишет портал «Новости Грузия», за несколько дней до смерти Чарквиани вышел из комы, однако оставался подключен к аппарату искусственного дыхания.

Джансуг Чарквиани родился в 1931 году. В 1953-м окончил Тбилисский государственный университет. Его первое стихотворение было опубликовано в 1947 году. Он работал редактором нескольких литературных журналов, с 1977 по 1989 год был секретарем Союза писателей Грузии. В 1990–2004 годах поэт возглавлял журнал «Цискари». Помимо поэзии Чарквиани занимался переводами. Ему принадлежит перевод на грузинский произведений Тараса Шевченко, Евгения Евтушенко, Булата Окуджавы, Андрея Вознесенского, Беллы Ахмадулиной. В период независимости Грузии он активно участвовал в общественно-политической жизни.