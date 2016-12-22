СМИ узнали личность одного из напавших на блокпост ДПС в Ингушетии

Одного из членов группы, напавшей на блокпост ДПС в Назрановском районе Ингушетии, удалось опознать. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Была установлена личность боевика, который попытался скрыться с места нападения. По словам источника, им оказался житель Ингушетии Магомед Мурзабеков. Личность второго боевика, совершившего самоподрыв в здании блокпоста, устанавливается. Источник уточнил, что мощность бомбы оценивается примерно в 10 кг.
Также в правоохранительных органах подтвердили, что это уже второе нападение на блокпост за несколько недель. Предыдущая атака на блокпост у села Яндар произошла 19 октября. Тогда на полицейских напал мужчина, вооруженный ножом. Двое сотрудников правоохранительных органов были ранены, нападавший ликвидирован ответным огнем.