Десять человек погибли в ДТП на юге Киргизии
Общество, 09:49
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Десять человек погибли в ДТП на юге Киргизии
На юге Киргизии в результате ДТП погибли десять человек. Об этом сообщает портал Turmush со ссылкой на МЧС республики.
Инцидент произошел в Джалал-Абадской области, на 457-м км автодороги Бишкек — Ош. Микроавтобус Honda Stepwgn столкнулся с грузовиком, перевозившим газ. В результате погибли оба водителя и пассажиры микроавтобуса, в том числе шестимесячный ребенок и три женщины.
По данным издания, перед аварией грузовик перевернулся на бок. После этого в него врезался микроавтобус.
В Бишкеке в ночь на 6 ноября произошла авария. На пересечении улиц в центре города столкнулись три автомобиля. В результате погибли пять человек.