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Неизвестные расстреляли брата экс-генпрокурора Киргизии
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Неизвестные расстреляли брата экс-генпрокурора Киргизии
Общество, 09:19
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Неизвестные расстреляли брата экс-генпрокурора Киргизии

В Киргизии неизвестные застрелили брата экс-генпрокурора страны, депутата парламента Аиды Саляновой, сообщил в Facebook ее адвокат Улан Джумаков. Улан Салянов был убит в собственном доме.

По словам адвоката, нападение произошло в ночь на 6 ноября. Неизвестные в масках ворвались в дом по улице Достоевского в Бишкеке, где проживал Салянов, и открыли огонь. От полученных ранений Салянов скончался. Джумаков утверждает, что нападавшие также похитили сына погибшего.

Информацию о нападении также подтверждает портал K-News со ссылкой на источники. По данным портала, ворвавшиеся в дом приставили пистолет к голове сына Салянова. Брат экс-генпрокурора был убит в возникшей после этого потасовке.

Как отметил Джумаков, нападение свидетельствует о том, что жизнь самой Салямовой. которая вела на посту генпрокурора активную борьбу с организованной преступностью, грозит опасность. В связи с этим он призвал Государственный комитет национальной безопасности Киргизии обеспечить депутату усиленную охрану. «Следует отметить, что будучи генпрокурором Аида Салянова вела активную борьбу против ОПГ и криминала, где мы все были свидетелями, как за один год были ликвидированы преступные группировки, а также лидеры ОПГ выехали за пределы страны», — рассказал адвокат.

В начале октября в Киргизии в ДТП погиб вице-премьер Темир Джумакадыров, глава республиканского штаба по проведению выборов президента. Глава страны Алмазбек Атамбаев заявил, что видел в погибшем будущего главу Киргизии.

Теги: убийство , Киргизия
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