Стрелка из Техаса выгнали из армии за насилие в собственной семье

Техасский стрелок Девин Келли был ранее судим за домашнее насилие, сообщает CBS со ссылкой на представителя ВВС США Энн Стефанек. После отбытия срока его исключили из рядов вооруженных сил.
Как ранее сообщалось, Келли служил в американских ВВС с 2010 по 2014 год. Он занимался вопросами логистики. Службу техасский стрелок проходил на авиабазе Холломан в штате Нью-Мексико. Однако в 2012 году стало известно о нескольких случаях насилия в его семье. По словам Стефанек, Келли совершил два нападения на свою супругу и ребенка. После этого он был отдан под трибунал и осужден на год заключения. Вскоре после освобождения его исключили из рядов ВВС с понижением в звании.
По данным телеканала, на своей странице в Facebook Келли размещал фотографии с огнестрельным оружием, в частности с автоматической винтовкой AR-15. Он проживал в городе Нью-Браунфелс, в 56 км от места, где совершил нападение.
Атака в церкви в городе Сатерленд-Спрингс, штат Техас, произошла накануне, 5 ноября. Келли, вооруженный автоматической винтовкой, вошел в церковь и расстрелял прихожан. Жертвами стрелка стали 26 человек. Сам он был убит в результате возникшей перестрелки, после того как на место прибыла полиция. Мотивы Келли пока не известны, однако в полиции полагают, что он не был связан с террористическими группировками.