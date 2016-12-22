Стрелка из Техаса выгнали из армии за насилие в собственной семье

Техасский стрелок Девин Келли был ранее судим за домашнее насилие, сообщает CBS со ссылкой на представителя ВВС США ​Энн Стефанек. После отбытия срока его исключили из рядов вооруженных сил.

Как ранее сообщалось, Келли служил в американских ВВС с 2010 по 2014 год. Он занимался вопросами логистики. Службу техасский стрелок проходил на авиабазе Холломан в штате Нью-Мексико. Однако в 2012 году стало известно о нескольких случаях насилия в его семье. По словам Стефанек, Келли совершил два нападения на свою супругу и ребенка. После этого он был отдан под трибунал и осужден на год заключения. Вскоре после освобождения его исключили из рядов ВВС с понижением в звании.

По данным телеканала, на своей странице в Facebook Келли размещал фотографии с огнестрельным оружием, в частности с автоматической винтовкой AR-15. Он проживал в городе Нью-Браунфелс, в 56 км от места, где совершил нападение.

Атака в церкви в городе Сатерленд-Спрингс, штат Техас, произошла накануне, 5 ноября. Келли, вооруженный автоматической винтовкой, вошел в церковь и расстрелял прихожан. Жертвами стрелка стали 26 человек. Сам он был убит в результате возникшей перестрелки, после того как на место прибыла полиция. Мотивы Келли пока не известны, однако в полиции полагают, что он не был связан с террористическими группировками.