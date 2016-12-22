Из-за пожара в бытовке на северо-востоке Москвы погибли шесть человек
Общество, 05:45
0
Из-за пожара в бытовке на северо-востоке Москвы погибли шесть человек
Жертвами пожара в бытовке на северо-востоке Москвы стали шесть человека, заявили в правоохранительных органах. Об этом сообщает ТАСС.
Как рассказали агентству, пожар произошел на Складочной улице.«По предварительным данным, люди отравились продуктами горения», — заявили в полиции.
В столичном управлении МЧС также сообщают о загорании на улице Складочной дом 1 строение 18. Как уточнили спасатели, бытовка была расположена на пустыре. По информации ведомства, сигнал о пожаре поступил в 2:25. Огонь распространился на площадь 12 кв м. К 2:39 пожар был потушен.