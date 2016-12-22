В Саудовской Аравии нашли обломки вертолета принца

Обломки разбившегося вертолета, на котором летел заместитель губернатора саудовской провинции Асир, принц Мансур бин Мукрин, обнаружены, заявили в МВД страны. Об этом сообщает агентство Saudi Press Agency (SPA).

Как рассказали агентству в ведомстве, поиск выживших продолжается. На борту вертолета находились также должностные лица провинции Асир, расположенной на юго-западе королевства. Информация о количестве жертв пока не разглашается.

В сообщении агентства уточнили, что Мансур бин Мукрин возвращался из инспекционной поездки по строящимся объектам в прибрежном городе Абха. Контакт с вертолетом был потерян в районе заповедника Реда. Официально о смерти принца также пока не объявлено.

О том, что принц Мансур бин Мукрин погиб при крушении вертолета ранее сообщил канал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Отец Мансура бин Мукрина — Мукрин ибн Абдул-Азиз Аль Сауд — с 23 января по 29 апреля 2015 года был наследным принцем Саудовской Аравии. Он утерял это право из-за изменения закона о престолонаследии.



