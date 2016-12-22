Полиция назвала имя техасского стрелка

Стрельбу в баптистской церкви города ​в Сатерленд Спригнс.в штате Техас устроил 26-летний ​Девин Келли, заявили в полиции. Об этом сообщает The New York Times.

Телеканалу ABC в полиции заявили, что Келли был белым мужчиной, уроженцем города Нью Браунфельс (штат Техас). По предварительной информации, судя по принадлежавшему стрелку аккаунту в соцсети LinkedIn, он имел опыт службы в вооруженных силах.

Как выяснил канал CBS, Келли служил в американских ВВС с 2010 по 2014 год. Его, по информации канала, отдали под трибунал и с позором уволили со службы. Причина увольнения пока не называется.

Стрельба в церкви в Сатерленд Спрингс на юге Техаса произошла 5 ноября. Мужчина в бронежилете убил по меньшей мере 23 человека, что составляет почти 7% всего населения городка. Возраст раненых — от 5 до 72 лет. Часть из них находится в тяжелом состоянии. Сам стрелок был убит прибывшими на место происшествия нарядами полиции.